Quinceañero asesina a rapero en un robo en Nueva York.

Un padre soltero, conocido como «1185 Juice», fue baleado en un incidente violento ocurrido el 16 de octubre en el complejo de vivienda pública Saint Mary’s Park Houses en el Bronx, dejando a su hija de cinco años sin un padre.

Francisco Flores, de 26 años, fue encontrado en un pasillo del séptimo piso del edificio, gravemente herido y rodeado de dinero en efectivo en un charco de sangre.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito de El Bronx, le robaron una pequeña cantidad de marihuana. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Flores falleció en el Hospital Lincoln.

El crimen tuvo lugar alrededor de las 8:30 p.m. y, al día siguiente, las autoridades detuvieron a un sospechoso de 15 años y a Francisco Deleon, de 23.

Ngl saying r.i.p with your picture next to it is such an uncomfortable feeling I really wish life didn’t have to be this way, can’t believe you’re gone… r.i.p Ali this world is wicked 💔🕊️.

1185 Juice 💔💔

— Wanya Monae (@WanyaThomas2) October 19, 2024