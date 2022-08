Ante esta nueva tendencia, Allison Peck, entrenadora profesional con más de 400,000 seguidores en TikTok, expresó su opinión al Today: “La gente no va más allá, ya no se esfuerza al máximo por sus empleadores ni sacrifica su salud mental y física”, dijo a TODAY . “Están haciendo aquello por lo que les pagan”.

“Renunciar silenciosamente significa que cuando alguien te pide que hagas algo que no está en tu contrato, no lo haces”, dijo el usuario de TikTok millennialmsfrizz, mientras otro dijo que una de las acciones incluye “no hacer el trabajo de dos o tres personas, ya sabes, cosas así”, para no hacer trabajos de más. Archivado como: Quiet quitting TikTok

Quiet quitting TikTok: ¿ESTÁN DE ACUERDO?

En este tema, Natalie Flores, quien actualmente es una trabajadora que participa en esta tendencia, dijo que todo esto tiene un gran significado, pues básicamente el objetivo es saber tu valor, y agregó a su definición: “Renunciar en silencio para mí es actuar según mi salario y saber que mi tiempo es valioso”, dijo Flores.

Clayton Farris, un actor que se cree un desertor silencioso, dijo en un video que no ha dejado de trabajar tan duro como antes. “Todavía logro tanto”. “Simplemente no me estreso ni me hago pedazos internamente. ¡Y es hermoso!” el momento adecuado para que las personas sepan qué se espera de ellas y su función, y cómo su trabajo se conecta con algo más grande”. Archivado como: Quiet quitting TikTok