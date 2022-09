¿Los hijos de Camilla tendrán títulos reales?

De acuerdo con el portal Page Six, ellos no obtendrán ningún título de la realeza británica aunque su madre sea la reina consorte del Reino Unido. “Tom y Laura permanecerán exactamente como están, sus nombres no cambiarán”, confirmó a ese medio el editor gerente de la revista Majesty, Joe Little.

“Si no han necesitado seguridad hasta ahora, no la obtendrán cuando cambie el reinado, a menos de que sea necesario”, advirtió el editor. El protocolo británico dice que, nadie puede ostentar un titulo nobiliario si no lo obtienen por derecho de sangre. ARCHIVADO DE: Hijos reina consorte Camilla