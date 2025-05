Comienza la carrera de 2028: ¿quiénes se perfilan para la presidencia y quiénes descartan postularse?

¿Quiénes se perfilan para la presidencia?

Gabbard no descarta postulación

Trump rechaza correr en 2028

Aunque las elecciones presidenciales de 2024 aún están frescas, ya comenzaron las especulaciones sobre quiénes podrían competir por la Casa Blanca en 2028.

Gobernadores, exfuncionarios de gabinete y figuras emergentes tanto demócratas como republicanas han comenzado a responder preguntas sobre su posible participación en la próxima contienda electoral.

Uno de los primeros en abrir la puerta a una candidatura fue el gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, quien reconoció que está dispuesto a considerar una postulación presidencial.

“Si me hubieran preguntado hace un par de años si esto es algo que consideraría, probablemente no lo habría hecho», dijo Beshear a WDRB. «Pero no quiero dejarles a mis hijos un país destrozado”.

Demócratas comienzan a perfilar aspiraciones para 2028

Beshear afirmó que solo tomaría esa decisión si considera que puede unir al país y encontrar puntos en común, subrayando su compromiso con el diálogo bipartidista.

El mandatario estatal ganó notoriedad nacional al vencer dos veces en un estado con fuerte tendencia republicana, lo que lo convirtió en una figura atractiva para el Partido Demócrata.

En contraste, el gobernador de Maryland, Wes Moore, negó tajantemente estar interesado en postularse, al menos por ahora, durante una entrevista en The View.

“No me estoy postulando”, aseguró Moore. “Estoy realmente entusiasmado con el trabajo que se está haciendo ahora mismo en el estado de Maryland”.