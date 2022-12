Varias patrullas del Departamento de Policía de Reedly (RPD, por sus siglas en inglés) acudieron para atender el reporte del tiroteo en la intersección deI Street y Manning Avenue. Los agentes que atendieron el reporte ya no pudieron hacer por Axel Bladimir Orellana y Jeffer Zuloaga.

A las 11:15 de la mañana del pasado miércoles 7 de diciembre del 2022 varias personas llamaron al número de emergencias para reportar un brutal tiroteo contra un auto Chevy en color oscuro y en el que iban dos muchachos hispanos. No se detalla si Axel Bladimir Orellana era el pasajero o el conductor.

Axel Bladimir Orellana fue una de las dos víctimas de un ataque a balazos a plena luz del día en el pueblo de Reedly, California. Al momento de escribir ésta historia las autoridades que investigan el caso no tienen pistas ni a un presunto sospechoso del brutal crimen.

Hasta el momento de escribir ésta historia los agentes del RPD que investigan el caso sólo saben con certeza que en el brutal ataque a balazos contra Axel Bladimir Orellana y Jeffer Zuloaga estuvo otro vehículo involucrado. Sin embargo, no han podido identificar al vehículo ni el móvil del ataque.

“Enfrentaremos muchos dificultades”

Jennifer Portillo, hermana mayor de Axel Bladimir Orellana, abrió una cuenta en la red social GoFundMe para pedir apoyo económico a a comunidad que siente en su corazón tenderles una mano para que puedan correr con los gastos funerarios luego del brutal ataque.

“Mi hermanito… víctima de un tiroteo desde un vehículo y falleció en la escena con su amigo. Mientras lamentamos la pérdida de mi hermano, enfrentaremos muchas dificultades…. Si puede donar, se lo agradeceríamos mucho”, detalla Jennifer Portillo en la súplica Please Help the Orellana Portillo Family (Por favor ayuda a la Familia Orellana Portillo).