Lo que sí saben las autoridades es que el joven Antonio Rudolfo estaba acompañado de su novia. El reporte de las autoridades no detalla si la novia o el muchacho eran feligreses de la iglesia. El testimonio de la muchacha puede ser la clave para resolver el homicidio.

El joven Antonio Rudolfo, de 19 años, estaba en su auto en el estacionamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Vida Nueva, ubicada en el 208 de Gatewood Avenue, al noreste del área metropolitana de Nashville. Al momento de escribir esta historia no se sabe por qué estaba ahí.

La novia de Antonio Rudolfo atestiguó el crimen

El recién llegado y Antonio Rudolfo presuntamente habían acordado encontrarse en ese lugar. De repente, entre los dos muchachos se desató el conflicto y uno sacó una pistola con la que descargó varios tiros en su rival. El joven hispano se colapsó y cayó malherido.

Por alguna razón que aún no está clara, el tirador no soltó ni un balazo en contra de la novia de Antonio Rudolfo. Luego de soltar la ráfaga de tiros, el asesino escapó. Entonces alguien llamó al número de emergencias para pedir ayuda. El nombre de la chica no aparee consignado en la investigación del NPD.