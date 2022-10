Aseguran que Juan Hernández pidió al actor que no lo agrediera

Se dice que supuestamente Juan le habría dicho al protagonista de ‘Mi adorable maldición’ que no lo agrediera físicamente luego de que Lyle se bajara del vehículo tras la discusión que Ricardo mantuvo con el cuñado del actor, pero desafortunadamente el mexicano no hizo caso a las palabras del hombre y terminó golpeándolo.

Según el testimonio de un testigo que fue compartido por el medio citado, cuando Juan Ricardo Hernández vio a Pablo Lyle bajarse del vehículo y dirigirse hacía él, lo último que dijo fue: “Espérate no, no, no me vayas a dar”. Supuestamente el actor lo habría golpeado cuatro veces lo que provocó que cayera noqueado y se le diagnosticaran lesiones en el cráneo, mismas que acabaron con su vida. Archivado como: Quién Juan Ricardo Hernández.