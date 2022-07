Lastimosamente, este matrimonio solamente duró cinco años. La actriz se casaría por segunda ocasión con el empresario y productor audiovisual español Carlos Vasallo Tomé, de quien se divorció en 1988. Muchos pensaban que la actriz no se casaría por tercera ocasión, pero estaban muy equivocados (Archivado como: Esposo Susana Dosamantes).

Luis Rivas y Susana Dosamantes estuvieron casados por más de 20 años

“El es muy discreto, muy decente, muy buen hombre y creo que tiene una cualidades extraordinarias como ser humano; es muy buen hijo, muy buen hermano y muy buen amigo”, expresó en entrevista Susana Dosamantes sobre el empresario Luis Rivas, con quien estuvo casada por más de 20 años hasta el día de su muerte.

Por otra parte, en otra entrevista, la reconocida actriz aseguró que sus hijos, Enrique y Paulina, adoraban a su esposo a quien conoció hace muchos años, incluso más que los que tenía con él en ese entonces: “Entiende perfectamente que soy actriz y respeta mi carrera y me respeta a mí como ser humano, me apoya, me protege y es un señorón y mis hijos lo adoran” (Archivado como: Esposo Susana Dosamantes).