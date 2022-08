¿Quién es Toni Costa y qué dijo cuándo lo acusaron de ser gay?

Con el paso de los días, surgieron supuestas indirectas que la ex pareja se habría mandado por medio de TikTok e incluso, algunas actividades familiares no cambiaron y, Toni y Adamari se fueron de vacaciones junto a su pequeña Alaïa.

Los reflectores los acapararon nuevamente a Toni Costa por posible separación con Adamari López, ya que comenzaron las especulaciones sobre una supuesta infidelidad de parte del español. En mayo de 2021 y tras una ola de rumores, Adamari confirmó que estaba separada de Toni. A través de un video, la conductora de Despierta América compartió: “He decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí”, según Medio Deportivo.

Rumores de Toni Costa sobre su orientación sexual

En conjunto a esto, comenzaron a surgir especulaciones sobre la orientación sexual y preferencia del bailarin, donde en redes sociales se volvió viral la posibilidad de que fuera gay y ese se convirtiera en el motivo principal de su separación con Adamari

Sin embargo el propio Toni lo desmintió en el programa Chisme No Like, en donde el presentador Javier Ceriani le realizó la incómoda pregunta: ¿Engañaste a Adamari? y rotundamente contestó Acosta: “no”. Acto seguido Ceriani continuó preguntando: ¿Eres gay? a lo que el español respondió: “¿En qué te basas? Tú sabras, porque tu eres el que lo dices. Cada uno con el respeto de las personas. Todo es mentira, no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”, según TvYNovelas.

