Quién es Steven Witkoff, el compañero de golf de Trump que negocia con Rusia y Hamás

Steven Witkoff, un nombre que ha ganado visibilidad en la política exterior de Estados Unidos, se ha convertido en una figura clave en las negociaciones internacionales bajo el liderazgo de Donald Trump.

Amigo cercano del presidente y compañero de golf, Witkoff fue designado como enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, un cargo que lo ha llevado a mediar en conflictos clave.

Tales como las tensiones con Irán o la guerra en Ucrania.

Y las negociaciones para un alto el fuego en Gaza.

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 2, 2025