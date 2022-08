Inicia la temporada 17 de America’s Got Talent

Terry Crews será el encargado de conducir el show

Sofía Vergara Simon Cowell , Howie Mandell y Heidi Klum son los jueces

Quién es Simon Cowell. Ha comenzado el programa de talentos America’s Got Talent, esta competencia televisada por la cadena de NBC en los Estados Unidos, donde un grupo de participantes demostrarán de qué están hechos. Cabe mencionar que en esta temporada 17 hay un panel de jueces muy estrictos.

El cuarteto está conformado por Sofía Vergara Simon Cowell , Howie Mandell y Heidi Klum, quienes ayudarán al actor Terry Crews quien será el conductor del show a decidir qué participante sigue en la competencia. Uno de los más conocidos por estar en el programa desde hace ya varios años es Simon Cowell.

¿Quién es Simon Cowell?

De acuerdo con el portal The Sun, el reconocido juez del programa de talentos en Estados Unidos, Simon Cowell es bien conocido en todo el mundo por su juicio duro pero adorable Incluso numerosos programas de competencia, como America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, The X Factor y American Idol lo han presentado.

Cabe recordar que originalmente se unió a los jueces en la Temporada 11 de America’s Got Talent. Con las audiciones terminadas el 2 de agosto de 2022, en esta ocasión los jueces, menos Sofía Vergara , eligieron los actos para pasar a la siguiente ronda del show de la cadena NBC.