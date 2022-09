El ‘compadre’ de Delgado lo traicionó

De acuerdo con El Heraldo de México, En 2019 se dio una gran polémica en la vida del músico, debido a que Ramiro Delgado denunció que su “compadre” lo había traicionado, además de que lo acusó del maltrato y malos manejos económicos, lo que provocó su inesperada salida de la legendaria banda.

“Ahorita pues realmente no nos hablamos, para qué te voy a mentir. En un principio, cuando sucedió este rompimiento inesperado, porque jamás imaginé que esto iba a suceder, he recapacitado y me he dado cuenta de la realidad de las cosas”, afirmó José Guadalupe Esparza.