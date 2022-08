¿Quién es Pepe Magaña y por qué se alejó de la actuación?

Te contamos los detalles sobre la vida del actor mexicano

¿Qué pasó con él y por qué se alejó de los reflectores?

¿Tuvo lazos con el narcotráfico?

Quién es Pepe Magaña. Pepe Magaña fue uno de los actores más reconocidos dentro de la farándula mexicana. A pesar de los años de fama que tuvo en la televisión, el actor se alejó de los reflectores, aunque hace poco tiempo, concedió una entrevista para el programa De Primera Mano en donde dio a conocer sus nuevas actividades.

El actor de 62 años hizo apariciones estelares en diferentes películas y programas de televisión los cuales, lo hicieron adquirir fama en su tiempo. ‘La semesienta’, ‘La Guereja’, ‘La Cuchufleta’, ‘Se durmió el chile de Agapito’, entre muchas otras comedias que lo destacaron.

¿Volvió a la televisión?

El actor mexicano reveló hace poco tiempo en una entrevista, que mantiene sus presentaciones con el show del comediante El JJ, pero al mismo tiempo atiende las funciones de la obra de comedia “Semesienta”, esta es una de las obras más reconocidas del artista de 62 años. Además también reveló que tuvo un problema económico con ‘El Borrego’.

“El Borrego” me quedó mal porque sí afectó una situación económica muy fuerte. No fueron dos pesos, fueron 14 mil dólares lo que él afecto. No tengo ningún rencor, así es esto. Cuando ellos me dijeron que tenían que regresar a hacer su show de “Guerra de Chistes”, era obvio, no hay problema”, señaló en dicha entrevista. Archivado como: Quién es Pepe Magaña