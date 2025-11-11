¿Quién es Otto Padrón? El empresario y militar cubano que se separa de la actriz mexicana Angélica Vale
Publicado el 11/11/2025 a las 15:41
- ¿Quién es Otto Padrón?
- Exejecutivo de Univision
- Separación tras 14 años
La noticia del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sorprendió este fin de semana al mundo del espectáculo. Tras 14 años de matrimonio, una fuente cercana confirmó a People en Español que la actriz mexicana “está bien” y que enfrenta esta nueva etapa con serenidad.
La pareja, considerada durante años como una de las más sólidas del entretenimiento latino, habría decidido separarse de manera discreta.
Mientras la atención mediática se centra en la protagonista de La fea más bella, muchos se preguntan quién es el hombre que compartió su vida durante más de una década.
Otto Padrón, nacido en Cuba, emigró a los Estados Unidos a los 8 años junto a su familia para escapar del régimen comunista. Desde entonces, su historia ha sido una mezcla de disciplina militar, pasión por los medios y compromiso con el servicio público.
De soldado a ejecutivo de televisión
La televisión formó parte de su vida desde pequeño, pues su padre trabajaba como ingeniero de transmisión.
Esa influencia marcaría su futuro profesional, aunque antes tomó un camino muy distinto: el militar.
Durante su juventud, Padrón se alistó en el Ejército estadounidense, donde actualmente ostenta el rango de coronel en la Reserva del Ejército de EE. UU., con más de cuatro décadas de servicio combinado.
TE PUEDE INTERESAR: Raúl González sale del clóset y confiesa que su padre le pidió ocultarlo hasta su muerte (VIDEO)
Incluso participó en la guerra de Irak, experiencia que, según él mismo ha contado, marcó profundamente su forma de ver la vida. “Yo quería ser piloto, veía a tu mamá en la tele en Ana del aire y soñaba con volar su avión”, contó alguna vez a Angélica Vale, recordando que su amor platónico de infancia fue Angélica María, madre de la actriz.
Después de dejar el servicio activo, Padrón se graduó en Ciencias en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía en la Universidad de Miami, y su carrera dio un giro hacia los medios.
Éxito en Univision y liderazgo empresarial
Otto Padrón trabajó durante 16 años en Univision, donde llegó a ser vicepresidente senior de programación. Allí fue reconocido por impulsar estrategias que transformaron la manera de producir y promover contenidos en la televisión hispana. “Empezamos a cambiar la forma en que se hacía promoción y programación; aprendimos mucho en ese proceso”, comentó en una entrevista con PRODU.
Tras su salida de Univision, se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Maruelo Media, empresa enfocada en contenidos multimedia y publicidad.
Actualmente, funge como director de operaciones en Get After It Media, una compañía especializada en la distribución de medios digitales y deportivos.
Padrón también ha mantenido un perfil reservado fuera de las cámaras, aunque en redes sociales comparte ocasionalmente momentos familiares y reflexiones personales. Su cuenta de Instagram reúne casi 40 mil seguidores, y su última publicación, en agosto de 2023, fue una felicitación para su hijo Daniel por su noveno cumpleaños.
Ver esta publicación en Instagram
Vida personal y nueva etapa
Otto Padrón tiene dos hijas de un matrimonio anterior y dos hijos con Angélica Vale. Durante años, la pareja fue vista como ejemplo de estabilidad y colaboración, tanto en el ámbito profesional como familiar.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre el proceso de divorcio. Sin embargo, personas cercanas aseguran que ambos mantienen una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos.
El futuro de Otto Padrón parece continuar en el mundo de los medios, donde ha consolidado una carrera sólida y respetada.
Su historia refleja la de un hombre que, desde sus raíces cubanas, construyó una vida entre la disciplina militar, el éxito empresarial y el amor por la comunicación, señaló ‘People en Español‘.