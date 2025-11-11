¿Quién es Otto Padrón? El empresario y militar cubano que se separa de la actriz mexicana Angélica Vale

¿Quién es Otto Padrón?

Exejecutivo de Univision

Separación tras 14 años

La noticia del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sorprendió este fin de semana al mundo del espectáculo. Tras 14 años de matrimonio, una fuente cercana confirmó a People en Español que la actriz mexicana “está bien” y que enfrenta esta nueva etapa con serenidad.

La pareja, considerada durante años como una de las más sólidas del entretenimiento latino, habría decidido separarse de manera discreta.

Mientras la atención mediática se centra en la protagonista de La fea más bella, muchos se preguntan quién es el hombre que compartió su vida durante más de una década.

Otto Padrón, nacido en Cuba, emigró a los Estados Unidos a los 8 años junto a su familia para escapar del régimen comunista. Desde entonces, su historia ha sido una mezcla de disciplina militar, pasión por los medios y compromiso con el servicio público.

De soldado a ejecutivo de televisión

La televisión formó parte de su vida desde pequeño, pues su padre trabajaba como ingeniero de transmisión.

Esa influencia marcaría su futuro profesional, aunque antes tomó un camino muy distinto: el militar.

Durante su juventud, Padrón se alistó en el Ejército estadounidense, donde actualmente ostenta el rango de coronel en la Reserva del Ejército de EE. UU., con más de cuatro décadas de servicio combinado.

Incluso participó en la guerra de Irak, experiencia que, según él mismo ha contado, marcó profundamente su forma de ver la vida. “Yo quería ser piloto, veía a tu mamá en la tele en Ana del aire y soñaba con volar su avión”, contó alguna vez a Angélica Vale, recordando que su amor platónico de infancia fue Angélica María, madre de la actriz.

Después de dejar el servicio activo, Padrón se graduó en Ciencias en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía en la Universidad de Miami, y su carrera dio un giro hacia los medios.