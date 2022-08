La joven, de 22 años de edad, actualmente vive en Washington D.C., desde el año 2019, cuando fue admitida en la universidad y se encuentra estudiando la licenciatura en Negocios Internacionales, indicó el portal de Univisión. Pero, eso no ha sido impedimento para visitar a sus famosos padres, quienes residen en Miami.

Mia De Molina, nació el 26 de abril del 2000, y es hija de Raúl De Molina y Millie De Molina. La joven se ha convertido en tendencia en diversas ocasiones debido a la popularidad de su padre, quien es uno de los conductores favoritos de “El Gordo y La Flaca”. En diversas ocasiones, el cubano no ha dudado en expresar su cariño por su hija y presumirla en redes sociales.

Lo mismo pasa con los hijos de la popular Lili Estefan, quien tampoco duda en mostrarlos orgullosamente a través de las redes sociales. En diversas imágenes que los ha compartido , la conductora se lleva halagos y es que no es de menos, los jóvenes se convirtieron en todas unas celebridades en sus redes sociales.

¡ROBA LAS MIRADAS! La hija del conductor de “El Gordo y la Flaca”, se ha convertido en una de las favoritas del programa y los seguidores de su padre, no dudan en señalar el favoritismo que tienen con la joven cuando Raúl De Molina llega a compartir alguna imagen en compañía de la joven, de 22 años de edad.

¿Tiene novio?

La joven hija del conductor de “El Gordo y la Flaca”, actualmente tiene una relación sentimental con Gabriel Edgardo Cardoze Lewis y en redes sociales, no duda en mostrar su amor por el joven. Aunque no hay muchos datos sobre su enamorado, fue su padre, Raúl De Molina, quien no ha dudado en hablar sobre la relación de su hija y fue quien confirmó la noticia en el año 2021, según Univisión.

Tras hacer oficial su romance, existieron varios rumores sobre un posible embarazo de parte de la joven, pero fue Raúl De Molina, quien se encargó en negar cada una de las insinuaciones que se formaron en redes sociales tras unas fotografías que tomaron de la familia mientras se encontraban de vacaciones en Hawái y la revista HOLA tuvo la exclusiva.