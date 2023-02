Durante una entrevista en la televisión argentina en 2009, Lionel Messi confirmó que se encontraba en una relación sentimental, pero no fue sino hasta 2010, después de la Copa Mundial en Sudáfrica, cuando hizo oficial su romance con Antonela Roccuzzo.

Macarena Lemos y Claudia Ciardone, ¿una de ellas es exnovia de Messi?

Hay dos nombres que han salido a la luz cuando se trata de la vida amorosa de Lionel Messi; en redes, el jugador del PSG no esconde su amor por Antonela Roccuzzo, a quien considera como el amor de su vida, pero esto no quiere decir que la prensa no haya apuntado a una relación extramarital con figuras como Macarena Lemos, una modelo argentina quien asegura haber sostenido un amorío con el 10 de argentina.

Otra de las posibles exnovias de Lionel Messi es Claudia Ciardone, pero todo parece indicar que el romance no prosperó debido a que la modelo argentina no tomó en serio la propuesta de Messi, pues este envió a un intermediario para invitarla a salir; hasta el día de hoy, Ciardone describe al argentino como una persona “sencilla y humilde, pero demasiado tímido para ella.