¿Qué sucedió con Rodni?

Cuando inició la búsqueda de Kiely, las autoridades dieron a conocer que fue vista con vida por última vez el 6 de agosto cerca del campamento familiar Prosser en Truckee, asistiendo a una fiesta con cientos de jóvenes, dijeron las autoridades. El campamento está en el embalse de Sierra Nevada, a unas 165 millas (266 kilómetros) al noreste de San Francisco, informó AP.

Fue su amiga, Sami Smith, quien estuvo a su lado durante la noche antes de su desaparición e informó que Rodni había planeado pasar la noche en el campamento, indicó The Associated Press. No fue la única en dar testimonio sobre los sucesos que ocurrieron en la noche de su desaparición, sino que también su madre aclaró que pasó en las últimas horas que la vio con vida.