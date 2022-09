Katerina Alexandre Hartford Graham, conocida por el nombre artístico de Kat Graham, una actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense-suiza. Ganó fama mundial por interpretar el papel de Bonnie Bennett en The Vampire Diaries de The CW.

Quién es Kat Graham Yakov: Tiene una carrera musical

Continúa trabajando en el rodaje, la música y la danza: terminó recientemente una gira mundial con Black Eyed Peas, su voz aparece en dos canciones del disco solista de Will.I.Am, “Songs About Girls” (“I Got It From My Mama” y “The Donque Song”, junto a Snoop Dogg).

Participó en la película 17 otra vez con las estrellas Zac Efron y Matthew Perry. Kat Graham posiblemente esté soltera. La actriz, sin embargo, estaba en una relación con el actor Cottrell Guidry La ex pareja se conoció a través de un amigo en común, en 2008. ARCHIVADO DE: Quién es Kat Graham Yakov