¿Qué enfermedad tenía José Luis Rodríguez El Puma?

El cantante venezolano más querido

El Puma tiene una enfermedad que no tiene cura

¿Qué ha sido de él en su vida privada y profesional?

El cantante venezolano, José Luis Rodríguez “El Puma”, de 73 años deleitó al público haciendo un esfuerzo por cantar mientras estaba conectado a un tanque de oxígeno, lo que hizo que sus seguidores se preocuparan por su estado salud, después de que las imágenes circularan por internet.

“Espero un milagro de Cristo para mi cuerpo, estamos en eso, y si Dios lo permite estaré unos años más o me iré pronto, no sé”, dijo a la cadena colombiana Caracol tras la presentación. Y es que “El Puma” hace un par de años reveló que padece desde 2000 una fibrosis pulmonar.

¿Cuál es la enfermedad que tiene El Puma?

Se trata de una enfermedad crónica, caracterizada por una progresiva cicatrización de los pulmones y que dificulta cada vez más la respiración. “Tuve una crisis muy fuerte en un vuelo de Los Ángeles para acá (Miami)”, le contó el cantante al periodista peruano Jaime Bayly en 2014.

“Me estaba asfixiando. No tenía aire, oxígeno”, le explicó mientras presentaba su autobiografía, “El Puma y yo”. “No tiene cura”, le aseguraron. El Puma, entonces de 71 años, aseguraba que estaba “bien en un 80%”, gracias a “terapias y ejercicios”. Consciente de que su enfermedad no tiene cura, dijo que no le asustaba la muerte. ARCHIVADO DE: Enfermedad José Luis Rodríguez