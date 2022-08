Conoce a Jesaaelys Marie, la joven hija del cantante puertorriqueño

A parte de crear contenido para su canal de YouTube la joven suele compartir constantemente fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram. Incluso en uno de los videos que Marie compartió llamado ’50 cosas sobre Jesaaelys’, publicado en 2019, explicó el por qué sus seguidores en ese entonces no sabían nada sobre ella.

“Esto se debe porque mi papá siempre ha sido súper privado, entonces al ellos ser súper privados, pues yo también he sido súper privada con mis cosas y eso lo tengo que dejar o lo he dejado poco a poco. Se me hace un poquito difícil, no les voy a mentir (…) porque ya he estado tan acostumbrada”. Archivado como: Hija de Daddy Yankee.