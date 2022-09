Seguramente, para las personas que no son muy aficionadas a esta fascinante disciplina, el nombre del nacido en Karagandá, Kazajistán, el 8 de abril de 1982 (40 años de edad contra 32 del ídolo mexicano) no suene muy familiar, pero poco a poco ha quedado en el inconsciente de todos aquellos que están por lo menos un poco enterados de la carrera del Canelo.

“No quiero descender a su nivel”: Gennady Golovkin responde a los ataques del Canelo

Es sabido por muchos fans del boxeo que en los días previos a la pelea, o incluso semanas, los dimes y diretes entre los boxeadores están a la orden del día, aunque mientras unos se enganchan, otros prefieren arreglar las cosas arriba del ring. Contrario a su costumbre, Canelo Álvarez le ha dicho de todo a Gennady Golovkin, quien así respondió:

“Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (refiriéndose al boxeador mexicano) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel. Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultarlo, sin usar obscenidades o hablar basura mientras dices, palabras obscenas, no vale la pena comunicarse con ese oponente”, expresó GGG.