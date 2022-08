La actriz tenía apenas 15 años, mientras que Eleazar tenía cumplidos los 25, es decir, se llevaban una década de diferencia en edad. El romance entre la pareja era un secreto a voces, pues pese a que no se hizo oficial, gran parte del equipo sabía que mantenían una relación.

Su nombre se ha visto involucrado en recordadas polémicas, como la agresión física y verbal que causó a su ex pareja la participante de La Casa de los Famosos en su primera edición, la modelo Tefi Valenzuela . Pero, más allá de sus escándalos, ¿quién es Eleazar Gómez?, aquí te lo contamos.

Su carrera continuó en ascenso en ‘Clase 406’, ‘Rebelde’ y ‘Lola érase una vez’ donde compartía reparto con la hoy internacional estrella de Hollywood, Eiza González . Y no fue asta que le llegó Atrévete a soñar, donde terminó por despuntar la carrera de Eleazar.

Además usuarios de redes sociales en más de una ocasión han compartido los supuestos rumores de que no sólo sucedieron estos actos de violencia por parte de Eleazar Gómez en una ocasión, sino también posiblemente sucedió con Danna Paola, sin embargo la cantante y actriz de la serie de Netflix “Elite” no ha confirmado ni desmentido nada hasta el momento.

Finalmente todo no ha sido color de rosa para el actor mexicano, pues se la visto involucrado en más de una ocasión en graves polémicas e incluso gracias a ello estuvo en prisión durante más de cuatro meses, por agredir y golpear a su ex novia Tefi Valenzuela en 2020.

¿Su madre lo justificó?

Según el medio AS, se presentó información después algunos meses, sobre el actor Eleazar Gómez, donde obtuvo su libertad, su madre decidió hablar y compartir su opinión sobre lo ocurrido con su hijo. “Si la golpeó o no la golpeó sería por algo, porque él de la nada no golpea a nadie. Era todo muy preparado yo creo”, declaró Melissa Sánchez, madre del actor.

Acerca de la cuestión laboral, la mamá de Eleazar aseguró en 2021 que él sigue siendo tan actor como antes, pues cuenta con más de 30 años de carrera, por lo que ella considera que él no está empezando desde cero. Y también contó cómo percibe las actitudes de su hijo en cuestiones amorosas, según AS.

