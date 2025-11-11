¿Quién es el hermano de Emma Coronel? La historia de Édgar, el cuñado de “El Chapo” que no logra su libertad
Publicado el 11/11/2025 a las 12:58
- Hermano de Emma Coronel
- Jueza absuelve, pero sigue preso
- Familia enfrenta varios procesos
El Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas negó la libertad anticipada a Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La decisión mantiene al acusado en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 “CPS Chiapas”, donde cumple condena por delitos federales.
Además, la defensa de Coronel Aispuro apeló el fallo con la esperanza de que un tribunal colegiado revise su caso en los próximos meses. Sin embargo, el juzgado consideró que no reúne las condiciones legales para acceder al beneficio, pese a haber cumplido más de una década tras las rejas.
“La fiscalía federal no aportó elementos probatorios suficientes, ni siquiera en grado de indicio, para ubicar al aquí enjuiciado en la participación del ilícito en estudio”, señalaba la sentencia que lo absolvió parcialmente en 2024.
El juez que evaluó su solicitud revisó antecedentes penales y procesos aún abiertos, los cuales impidieron su liberación. De acuerdo con fuentes judiciales, la decisión podría ser definitiva si el tribunal de apelación ratifica el dictamen, detalló ‘Infobae’.
De Sinaloa al penal de Chiapas: el largo proceso judicial
Édgar Coronel fue detenido en octubre de 2015 en el estado de Sinaloa, en un episodio que atrajo la atención nacional. Las autoridades lo interceptaron cuando transportaba a “Botas”, el mono mascota de las hijas de “El Chapo” y Emma Coronel, lo que permitió rastrear su paradero.
Viajaba en un Mustang rojo junto con Héctor Carrasco Ruiz, presunto chofer del capo sinaloense, lo que reforzó la conexión con el círculo cercano de Guzmán Loera.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
A partir de entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
Los fiscales sostuvieron que supervisó la construcción del túnel de fuga de “El Chapo”, en julio de 2015, desde el penal de máxima seguridad del Altiplano. Según el expediente, habría coordinado la excavación, el traslado del capo por la celda 20 y su salida hasta una pista clandestina en Querétaro.
Absuelto de evasión, pero no libre
En junio de 2024, la jueza Raquel Ivette Duarte, del Estado de México, absolvió a Édgar Coronel del delito de evasión de presos. La resolución se basó en que no existían pruebas suficientes que lo ubicaran físicamente durante la fuga de Guzmán Loera.
“El acusado no reconoció el contenido de su declaración ministerial (…). Hubo contradicciones que impiden sostener su participación directa”, apuntó la jueza en su sentencia.
Pese a esa victoria parcial, el hermano de Emma Coronel permanece detenido por otros cargos pendientes, relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas.
Su defensa insiste en que el expediente tiene irregularidades y busca que se valore el tiempo cumplido y su conducta dentro del penal. El juzgado federal, sin embargo, determinó que los procesos abiertos son incompatibles con una salida anticipada, por lo que deberá continuar su condena mientras se define la apelación.
Hermano de Emma Coronel busca libertad anticipada tras una década preso
Edgar Coronel Aispuro, cuñado de “El Chapo” Guzmán, apeló la negativa judicial para acceder a su preliberación por vínculos con el Cártel de Sinaloa.https://t.co/gx22XSsagO pic.twitter.com/rRUTbO0ANA
— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) November 11, 2025
La familia Coronel Aispuro: un árbol genealógico marcado
Según ‘Infobae‘, el caso de Édgar Coronel no se entiende sin observar a su entorno familiar. Su padre, Inés Coronel Barreras, fue capturado en 2013 y condenado en 2017 a más de diez años por tráfico de marihuana.
Su hermano, Inés Omar Coronel, enfrenta una condena similar, mientras que Emma Coronel fue sentenciada en Estados Unidos en 2021 por conspiración y lavado de dinero. En 2023 recuperó la libertad bajo supervisión, con la condición de trabajar al menos 30 horas semanales.
En mayo de 2025, tanto Inés Coronel Barreras como Inés Omar promovieron juicios de amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, tras el traslado de otros narcotraficantes de alto perfil. Otra hermana, Claudia Coronel, se mantiene alejada de los reflectores y sin vínculos con actividades ilícitas.
La madre de todos, Blanca Estela Aispuro, ha permanecido fuera de la vida pública. Y sobre la supuesta relación familiar con Ignacio “Nacho” Coronel, Emma negó tajantemente cualquier parentesco: “Nacho Coronel no es mi tío”, declaró a la periodista Anabel Hernández.