¿Quién es el hermano de Emma Coronel? La historia de Édgar, el cuñado de “El Chapo” que no logra su libertad

Hermano de Emma Coronel

Jueza absuelve, pero sigue preso

Familia enfrenta varios procesos

El Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas negó la libertad anticipada a Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La decisión mantiene al acusado en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 “CPS Chiapas”, donde cumple condena por delitos federales.

Además, la defensa de Coronel Aispuro apeló el fallo con la esperanza de que un tribunal colegiado revise su caso en los próximos meses. Sin embargo, el juzgado consideró que no reúne las condiciones legales para acceder al beneficio, pese a haber cumplido más de una década tras las rejas.

“La fiscalía federal no aportó elementos probatorios suficientes, ni siquiera en grado de indicio, para ubicar al aquí enjuiciado en la participación del ilícito en estudio”, señalaba la sentencia que lo absolvió parcialmente en 2024.

El juez que evaluó su solicitud revisó antecedentes penales y procesos aún abiertos, los cuales impidieron su liberación. De acuerdo con fuentes judiciales, la decisión podría ser definitiva si el tribunal de apelación ratifica el dictamen, detalló ‘Infobae’.

De Sinaloa al penal de Chiapas: el largo proceso judicial

Édgar Coronel fue detenido en octubre de 2015 en el estado de Sinaloa, en un episodio que atrajo la atención nacional. Las autoridades lo interceptaron cuando transportaba a “Botas”, el mono mascota de las hijas de “El Chapo” y Emma Coronel, lo que permitió rastrear su paradero.

Viajaba en un Mustang rojo junto con Héctor Carrasco Ruiz, presunto chofer del capo sinaloense, lo que reforzó la conexión con el círculo cercano de Guzmán Loera.

A partir de entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Los fiscales sostuvieron que supervisó la construcción del túnel de fuga de “El Chapo”, en julio de 2015, desde el penal de máxima seguridad del Altiplano. Según el expediente, habría coordinado la excavación, el traslado del capo por la celda 20 y su salida hasta una pista clandestina en Querétaro.