¿QUIÉN ES DANI ALVES? FUE INCERTIDUMBRE

Hace unos días, el técnico de Pumas Andrés Lillini salió el paso el miércoles a los rumores que vinculan al brasileño Dani Alves con el club mexicano y dijo que hasta ese momento no había tratado el asunto con los dirigentes. Alves, de 39 años, pasó los últimos seis meses con el Barcelona de España. El lateral derecho tuvo poco rodaje y busca un equipo para llegar en forma al Mundial de Qatar a fines de año.

“Con respecto a lo que se dice de Dani Alves no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. Estuve en la mañana con la dirigencia y no me dijeron nada”, dijo Lillini en una rueda de prensa. “No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información”, añadió el técnico argentino. Archivado como: Quién es Dani Alves