“Me decían vaca”

“Me decían vaca”, dijo entre llanto Alejandro Chabán para Univisión. “Cuando me vi que no me veía las partes intimas o los pies, ahí fue cuando dije. Esto tiene que acabar hoy”. “El Alejandro gordo se muere hoy. Yo no desayunaba y no volvía a comer hasta el día siguiente para tener aceptación de mis compañeros”, expresó Alejandro sobre el inicio de otro de sus problemas de alimentación.

“Cuando yo me vi delgado, yo dije, pues quiero ser algo que tenga que ver con la actuación con la televisión. Y empecé a estudiar derecho a la par de la actuación a escondidas, y mi papá se enteró por la pantalla”, reveló Alejandro Chabán sobre sus inicios.

