Una peculiar historia

Más allá de su trayectoria en el deporte, Aaron tiene un peculiar pasado que muy pocos conocen. Según contó Judge en una entrevista para MLB.com, el ahora popular beisbolista se dio cuenta de que sus rasgos físicos no eran como los de sus padres.

Por lo que sus padres Wayne y Patty Judge, le revelaron una sorpresiva verdad cuando Aaron tenía tan solo 10 años. “Tenía como 10 u 11 años y me di cuenta que no nos parecíamos, empecé hacer preguntas y me las respondieron y me dijeron que era adoptado”. “Estuve conforme con la respuesta”.