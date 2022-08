Trabajó en más de 200 producciones de cine, teatro y televisión

“Se me daba la imaginación, pero no la prosa. Al momento de desarrollar, no podía”, dijo en una entrevista.

De extracción proletaria, como él mismo se definía, gustaba caminar por las playas solitarias, juntar caracoles y ponerles nombres. “Llegué a tener casi 200, creo eso me ayudó a ejercitar mi memoria”, contaba según El Universal.

“El apando”, que le dio su primer Ariel y una versión de “Pedro Páramo”, entonces la película más costosa del cine nacional, fueron dos de sus cintas favoritas por lo que significaron en su vida. Pero fue Alfonso Arau en “Calzontzin inspector”, hecha a principios de los 70, que lo hizo entrar a la pantalla grande.