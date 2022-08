Su trayectoria en Hollywood

Luego protagonizó varias películas independientes, algunas con gran repercusión popular como “Psycho” (1998), “I Know What You Did Last Summer” (1997) y “Six Days, Seven Nights” (1998). Sobre las tablas, llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway “Twentieth Century” y también concursó en el programa “Dancing With The Stars”, uno de los formatos más populares de la televisión estadounidense.

Heche mantuvo sonadas relaciones con la actriz y presentadora Ellen DeGeneres y con el actor James Tupper. Los cuales tras su fallecimiento han emitido mensajes de condolencia y mientras la actriz luchaba por su vida Tupper compartía imágenes deseándole pronta recuperación.