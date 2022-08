¿Quién era Diego Bertie? El actor que falleció al caer de un edificio

“He hecho de todo, pero tengo muchísimos sueños por delante. Estoy volviendo a la música y me hace muy feliz. Estoy grabando con mi grupo ‘Imágenes’, con el que empecé antes de ser actor, y lanzando un disco que grabé en Río en el 2003 que nunca salió, pero estoy regrabando los temas. Estoy haciendo algunas colaboraciones con Erick Elera”, señaló el intérprete de 54 años al programa En Boca de Todos .

Trágico final

En el año 2021 fue homenajeado por el programa En boca de todos , como el actor consagrado de ese año. El momento fue tan emotivo que Diego no pudo evitar emocionarse y soltar algunas lágrimas. “Wow, estoy agradecido, de verdad, me han dado un espacio lindo en el programa. Me siento agradecido”, manifestó bastante conmovido al programa.

El actor y músico peruano, Diego Bertie falleció la madrugada de este viernes 5 de agosto de 2022, tras caer del piso 14 del edificio de su departamento. Según fuentes oficiales, la alerta del hecho se registró a las 04:00. El personal de socorro habría llevado a Bertie aún con vida hacia el hospital, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas falleció, según El Comercio.