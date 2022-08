Denise Dowse murió por causa de una meningitis viral.

Sus familiares anunciaron el deceso el sábado.

Denise Dowse participó en series muy populares de distintos géneros.

El cielo ganó una nueva estrella. Denise Dowse murió a sus 64 años el sábado 13 de agosto luego de batallar contra una meningitis viral que incluso la condujo a estar en coma, según informaron sus familiares. Pero, ¿sabías quién era ella realmente y su trayectoria artística? Aquí te lo contamos.

Denise Dowse fue una actriz de televisión y directora de cine quien nació el 21 de febrero de 1958 en Honolulú, Hawái, estado insular de Estados Unidos. En su exitosa carrera artística destacan los personajes que interpretó en series muy populares en la década del 90 y más adelante.

¿Quién era Denise Dowse?

Según el New York Post, la actriz dejó recordadas participaciones en los programas, por nombrar algunos, “Beverly Hills, 90210”, “Insecure”, “Grey’s Anatomy”, “The X-Files”, “Criminal Minds”, “Bones”, “House”, “Monk”, “Law & Order”, “Gilmore Girls”, “Charmed”, “The Bernie Mac Show”, “Nip/Tuck”, “Moesha”, “Sister, Sister”, “ER”, “Step by Step”, “Buffy the Vampire Slayer”, “Seinfeld” y “Full House”.

Sin embargo, su hermana Tracey Dowse le dijo al medio Page Six que Denise estaba más orgullosa por “Recuérdame: la historia de Mahalia Jackson”, una película que dirigió recientemente y que se estrenó en abril en el Festival de Cine Panafricano 2022. “Ella (Denise Dowse) ha ganado varios premios como mejor director en los festivales de cine de este año”, comentó la consanguínea.