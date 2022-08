“Anhelaba convertirse en doctora, su sueño era curar a los enfermos, no le gustaba ver sufrir a las personas”, indicó una de las tías de la joven a Telediario. De acuerdo con medios locales, la jovencita estaba esperando pacientemente a su fiesta de XV años, aunque uno de sus sueños más grandes era poder ser médico.

Desafortunadamente, la muerte de la joven llegó en el momento menos esperado y causó gran dolor. Pero, no es la primera vez que pasa una situación similar en un momento tan desafortunado; desde novias que pierden la vida el día de su boda, hasta personas que saliendo de sus festejos mueren inesperadamente, son situaciones que siguen causando un gran impacto en los demás.

¿La emoción causó su muerte?

En los primeros reportes, se indicó que Daniela falleció debido a una falla cardiovascular que no había sido diagnosticada. Una tía de la quinceañera, publicó en redes sociales que su sobrina, antes de morir, había estado bastante emocionada y contenta durante la fiesta de XV años y que esa reacción era un consuelo para la familia.

“Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa, mi morenita, siempre seremos unas ranitas, tú di rana que yo seguiré saltando y bailando por ti”, mencionó la tía de la joven e informó Azteca Noticias.