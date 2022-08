¿Quién era Amparo Serrano? Ella fue la creadora de ‘Distroller’

Serrano estuvo siempre inmersa en el mundo del espectáculo ya que inició su carrera en el grupo Flans, aunque no debutó con la tercia pues fue despedida por su creadora, Mildred Villafañe, antes del lanzamiento oficial y por diferencias personales. Archivado como: Quién era Amparo Serrano

Agencia Reforma informó que la ex esposa de West creó su propio mundo en Distroller y con su línea más famosa, Virgencita Plis, expandió colorido y fama con boutiques en México, España, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos.

Minnie West, actriz, y Camila West Serrano, socialité, hijas de Amparo y del empresario David West, confirmaron la noticia por medio de sus respectivas cuentas de Instagram. “Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad… esto es una pesadilla… me voy a despertar y vas a estar aquí… bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía…”, escribió Minnie, quien participó en la teleserie El Club.

Mildred Villafañe, entonces responsable del proyecto juvenil en el que confiaba ciegamente, decidió con su dinero formar un trío musical, pero sin la presencia de Amparo, quien no quería dejar de estudiar, obedeciendo las reglas que le habían puesto sus padres. Fue entonces que la hermana de Mildred llevó a Ilse, una amiga que bailaba bien y cantaba. A los tres meses de terminado el programa, el naciente grupo se fue a grabar su primer álbum a Europa. "Quedé muy herida", declaró Amparo hace un año a Mara Patricia Castañeda en el programa online "En Casa de Mara".

Amparo Serrano, la diseñadora y creadora de Distroller, falleció este viernes a los 57 años de edad, tuvo pasado artístico como cantante de la mano de Mimi e Ivonne, integrantes del grupo Flans, antes que éste se formara. A principios de los 80, con 18 años de edad, formó parte de un programa en el que un grupo de chicas, donde estaban las antes mencionadas y Fernanda, que luego fundaría Pandora, eran fans de artistas y al final tenían un número musical. La emisión, recordó Mimí en entrevista para el matutino “Hoy”, no tuvo más de seis entregas cuando fue cancelado.

Quién era Amparo Serrano: Fue portada de revista

“Hace poco (Mildred), me invitó a comer y entendí su parte, estábamos muy chicas, yo tenía 18 años y ella 24. Sí me pegó mucho (ser corrida), de por sí no soy alguien que tenga estima muy alta y bajó al cero de realmente muy mal”, recordó. Tras su salida del proyecto, Amparo siguió cantando, por un breve lapso, con un dueto llamado Media Luna que era intérprete de la canción “Sueños” y que llegó a tener presentaciones en Siempre en domingo, entonces la plataforma más importante para talento mexicano.

El Universal informó que entre sus logros fue ser portada de la entonces influyente revista "Eres", al lado de Erik Rubín, ex de Timbiriche. Amparo es mamá de Minnie West, la protagonista y productora de la comedia fílmica "Me gusta, pero me asusta" y quien participó en la reversión mexicana de "La boda de mi mejor amigo".