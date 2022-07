La Federación de México había mencionado anteriormente que Gurro, como era conocido en el mundo del fútbol, iba a ser el sucesor de Guillermo Ochoa cuando éste confirmará su retiro del fútbol, sin embargo, no contaban con que la vida le sería arrebatada tan pronto el pasado 25 de junio de 2022.

¿De qué murió el futbolista mexicano?

La Selección Tricolor lamentó el sensible fallecimiento del exfutbolista mexicano quien también tuvo buenos destellos en las Fuerzas Básicas del Atlas antes de jugar el Mundial Sub 20. En el post le dedicaron unas emotivas palabras de despedida. “La FMF lamenta el sensible fallecimiento de Alberto Gurrola Castro, entrenador de porteros de Selecciones Menores en la Selección Nacional de México. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, escribió la FMF.

La noticia de la muerte de Gurrola fue inesperada para todos ya que presuntamente el joven entrenador había superado el cáncer diagnosticado en 2020. A pesar de que los familiares del mexicano aún no han revelado la causa oficial de su muerte, se especula que fue debido a esta terrible enfermedad. Archivado como: quién fue Alberto Gurrola.