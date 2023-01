El pago de impuestos se determina por los ingresos anuales y otros factores

Los contribuyentes indocumentados deben solicitar un número ITIN

Conoce quiénes están obligados a la declaración de impuestos

¿Te has preguntado quién debe hacer taxes en Estados Unidos? En cuanto a excepciones, hay cinco grupos de personas que no están obligadas a realizar una declaración de impuestos, entre ellos las organizaciones sin fines de lucro, los ciudadanos estadounidenses que laboran en el extranjero y las personas de bajos ingresos.

Para los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes e indocumentados que trabajan dentro del país, el pago de impuestos dependerá del ingreso anual, la edad y las circunstancias en las que viva (si es soltero, casado, viudo o jefe de familia, por ejemplo). ¡Conoce más acerca del pago de impuestos!

4. Quién debe hacer taxes: Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes

¿Quién debe hacer taxes? En Estados Unidos, todos los ciudadanos, residentes permanentes e indocumentados que perciban un salario anual por parte de un empleador estadounidense deberán presentar una declaración de impuestos, siempre y cuando no entren dentro de las categorías exentas de este pago. En el caso de las personas indocumentadas, estas deberán solicitar un número ITIN para realizar el trámite ante el IRS.

Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes deberán realizar la declaración y pago de impuestos conforme a su ingreso anual total; este incluye no solo al salario percibido, sino también a los bienes, propiedades y servicios que no estén exentos del pago de impuestos, incluido el salario proveniente de países que no sean Estados Unidos.