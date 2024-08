¿Quién asesinó a Alyssa Ann Rivera? Su caso es un misterio (FOTOS)

La policía pide ayuda para resolver los brutales crímenes

Además, el APD dijo que en las escenas de las trágicas muertes de Alyssa y Alba había «múltiples» muestras de ADN del asesino fugitivo.

Resolver las brutales muertes de Rivera y Avilés, separadas por seis años de distancia, es prioridad para el APD.

La División de Homicidios del APD piden a la comunidad que si alguien conoce detalles de los crímenes se comunique a su oficina al 512.472.8477.

Familiares y amigos de la víctima abrieron la cuenta Help us lay our princess Alyssa to rest en GoFundMe para pedir ayuda económica.