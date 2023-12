Alertan a la ciudadanía

“Estuvimos pagando puntualmente y cuando me tocó mi número, la señora no apareció. Estuve marcándole, diciéndole que yo necesitaba recoger que me dijeran cuándo”, explica Lima.

Los días siguieron pasando y las esperanzas de recuperar su dinero cada vez eran menos.

La hispana se enteró que supuestamente Aurora Rodríguez había enfermado y había dejado a cargo de la tanda a su nuera.

“Esta persona me llamó y me dijo que iba a colectar mi dinero y yo le dije que no tenía que pagar porque ya me tocaba a mí», explicó Inés.