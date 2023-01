Queman vivo a policía en disturbios en Perú (FOTOS)

Este martes autoridades de Perú reportaron la muerte de un policía que habría sido quemado vivo durante disturbios. Rápidamente las imágenes del oficial de policía comenzar a circular en redes sociales donde se puede observar como el hombre fue consumido por las llamas.

Las protestas comenzaron el mes pasado cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido de su cargo y su vicepresidenta tomó el cargo. Razón por la que partidarios del ex presidente tomaron las calles para comenzar a manifestar su desacuerdo al haber sido destituido.

Los disturbios en Perú comenzaron a mediados del mes de Diciembre después de que Pedro Castillo, el entonces presidente de izquierda, fuera destituido. Y es que habría intentado disolver el Congreso y gobernar por decreto, acción que fue condenada como inconstitucional, terminando en su detención y el ascenso de la vicepresidenta Dina Boluarte.

Razón por la que partidarios del ex presidente, tomaron las calles para manifestar su desacuerdo con las acciones del gobierno y de esa manera pedir nuevas elecciones generales. Y es que según informa The New York Times los manifestantes afirmaron que les habrían arrebatado el derecho a ser gobernados por la persona que habían escogido para el cargo un año atrás.