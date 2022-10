Una cuestión con la jueza cambiaría las cosas para Pablo Lyle en caso de que Marisa Tinkler Méndez así lo considere, aunque realmente el incidente de este miércoles y que podría no estar a cargo del actor, no entorpeció lo sucedido para la sentencia, puesto que se fijó la fecha del 14 de noviembre para que finalmente sepa cuántos años estará bajo prisión.

¿Los abogados se equivocaron o fue error del actor o las autoridades del penal? Aparentemente Pablo Lyle no acudió personalmente a la cita con la jueza porque su defensa le aseguró que no era necesaria su presencia física por lo que se confundió cuando le notificaron que debía salir de inmediato.

Todo fue una confusión y él jamás se negó a acudir a la corte, aseguró Pablo Lyle mientras la jueza Marisa lo regañó por semejante situación en un día importante: “La audiencia estaba puesta para las 8:30 am y el señor Lyle no estaba aquí lo que es preocupante… ¿Qué pasó esta mañana, para saber cómo proceder más adelante?”, preguntó la jueza.

La jueza regaña al actor por el incidente

La respuesta para la jueza por parte del actor fue: “ayer me dijeron que no era necesario que yo estuviera ahí… en la corte… el día de hoy… uhhh por mi abogado… y esta mañana cuando me llamaron, yo les dije eso… que a mí me había dicho mi abogado que no era necesario que yo estuviera presente el día de hoy”, contestó, según reportes de Telemundo.

Y Pablo Lyle añadió: “fue todo como muy confuso…. no sé, es mi primera vez y yo no sé cómo funciona esto… yo solo les dije lo que me dijo mi abogado. No me rehusé”, manifestó ante la severidad de la jueza a preguntarle por que no acudió físicamente a la lectura de la sentencia, que finalmente no terminó sucediendo, pues se dio hasta el 14 de noviembre como fecha para considerar la petición de un nuevo juicio.