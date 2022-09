Por años, Camilla Parker se convirtió en uno de los personajes más odiados debido a su relación con el príncipe Carlos e inclusive, su popularidad no ascendió como se esperaba cuando contrajo matrimonio con Carlos de Windsor, convirtiéndose en la duquesa de Cornualles. Ahora, tras la muerte de la Reina Isabel II, Camilla obtuvo un nuevo título real y que no fue agrado de los demás.

¿Qué título recibió Camilla Parker?

Después de anunciarse la muerte de la Reina Isabel II, los familiares reales más cercanos a la corona han obtenido nuevos roles dentro de la realeza. Tal es el caso del príncipe Carlos, quien acaba de convertirse en el Rey Carlos III y por esa razón, Camilla de Cornualles obtiene un nuevo título: ser la reina consorte. Pero, ¿qué significa su nueva posición?

La esposa de Carlos, Camilla, la duquesa de Cornualles, será conocida como reina consorte, un título que llegó con la bendición de la reina Isabel II después de años de disputas, que se remonta a los días antes de que ella se casara con el príncipe Carlos, indicó The Associated Press. La nueva reina consorte, tendrá derechos y obligaciones, pero no los mismos poderes soberanos que gozó la reina Isabel II.