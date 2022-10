Elecciones intermedias EEUU: ¿La diferencia del 2018?

La clase de 2018 -el último año en que se realizaron estas elecciones-, están haciendo campaña este año en un entorno político muy diferente. Ha disminuido la ansiedad por la presidencia de Donald Trump que su partido aprovechó para ganar más de 40 escaños y recuperar la mayoría en la Cámara. En su lugar, está la frustración por la economía bajo el presidente Joe Biden, informó la agencia The Associated Press.

Muchos demócratas de distritos cambiantes elegidos hace cuatro años se sintieron animados por votantes suburbanos con educación universitaria, mujeres y jóvenes que evitaban a Trump. Eso significa que muchas derrotas de los demócratas de la Cámara de Representantes en su segundo mandato podrían leerse como una oposición a que Trump ya no motiva a los votantes de la misma manera, indicó The Associated Press. Archivado como: Elecciones intermedias EEUU