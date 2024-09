Dicen qué pasará con los papeles de inmigrantes con órdenes de deportación

La libertad condicional en el lugar permite a los no ciudadanos que están en Estados Unidos, pero no han sido admitidos de manera formal, solicitar su residencia legal permanente.

Sin embargo, el ‘Parole in Place’ ofrece una alternativa que podría ayudar a muchos indocumentados en el país.

Si tienes una orden de deportación o estás en proceso de ser expulsado de Estados Unidos, es posible que sientas que no hay muchas opciones para regularizar tu situación.

Sin embargo, si representas una amenaza para la seguridad pública o fronteriza, es muy probable que tu solicitud sea denegada. Si ese es tu caso, el gobierno te considera una prioridad de cumplimiento de la ley y, por lo tanto, no serías elegible.

Si no estás seguro de tu situación migratoria, puedes verificar si tienes una orden de deportación o si estás en proceso de inmigración.

¿Qué pasa si tengo una orden de deportación definitiva?

Si tienes una orden de deportación final, pero no has sido expulsado del país ni has salido voluntariamente, podrías tener derecho a solicitar la libertad condicional bajo este programa.

Sin embargo, debido a tu situación, estarías sujeto a una presunción refutable de inelegibilidad.

Esto significa que debes presentar pruebas adicionales que justifiquen por qué deberías recibir la libertad condicional.

Aunque esta barrera existe, no significa que tu caso esté perdido. Cumplir con otros criterios podría aumentar tus posibilidades de que el USCIS te conceda la libertad condicional.