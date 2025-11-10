¿Qué pasa si tomas una cucharada de miel con sal? El remedio viral que promete mejorar tu sueño!

Miel y sal, remedio viral

Beneficios sin evidencia científica

Útil contra la tos y el descanso.

En redes sociales, un “truco natural” se ha vuelto tendencia: mezclar una cucharada de miel con una pizca de sal marina o del Himalaya.

Sus defensores aseguran que mejora el sueño, el ánimo y hasta la digestión.

Pero, ¿qué hay de cierto detrás de esta mezcla?

Miel y sal: el truco natural que divide opiniones

1. La promesa del sueño perfecto

Según sus promotores, esta combinación ayuda a dormir mejor.

La miel aportaría glucosa de absorción lenta para alimentar al cerebro durante la noche, mientras que la sal ayudaría a equilibrar el cortisol, la llamada hormona del estrés.

En teoría, este balance permitiría un sueño más profundo y reparador.

Sin embargo, no existen estudios científicos sólidos que respalden esa afirmación.

Lo que sí se sabe es que la miel tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas, además de ayudar a estabilizar el azúcar en la sangre, lo cual puede evitar despertares nocturnos.

