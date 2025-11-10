Buscar
¿Qué pasa si tomas una cucharada de miel con sal? El remedio viral que promete mejorar tu sueño!

¿Qué pasa si tomas una cucharada de miel con sal? El remedio viral que promete mejorar tu sueño!

Descubre si la mezcla de miel y sal realmente mejora el sueño y la energía o si solo es otro mito viral sin base científica.
Por 
2025-11-10T18:03:54+00:00
FOTO: Envato

Publicado el 10/11/2025 a las 13:03

  • Miel y sal, remedio viral
  • Beneficios sin evidencia científica
  • Útil contra la tos y el descanso.

En redes sociales, un “truco natural” se ha vuelto tendencia: mezclar una cucharada de miel con una pizca de sal marina o del Himalaya.

Sus defensores aseguran que mejora el sueño, el ánimo y hasta la digestión.

Pero, ¿qué hay de cierto detrás de esta mezcla?

Miel y sal: el truco natural que divide opiniones

miel , sal, cucharada , cortisol
FOTO: Envato

1. La promesa del sueño perfecto

Según sus promotores, esta combinación ayuda a dormir mejor.

La miel aportaría glucosa de absorción lenta para alimentar al cerebro durante la noche, mientras que la sal ayudaría a equilibrar el cortisol, la llamada hormona del estrés.

En teoría, este balance permitiría un sueño más profundo y reparador.

Sin embargo, no existen estudios científicos sólidos que respalden esa afirmación.

Lo que sí se sabe es que la miel tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas, además de ayudar a estabilizar el azúcar en la sangre, lo cual puede evitar despertares nocturnos.

2. La ciencia detrás de la mezcla

La sal cumple un papel importante en el equilibrio electrolítico, esencial para el sistema nervioso y muscular.

En pequeñas cantidades, no representa riesgo, pero consumirla en exceso puede aumentar la presión arterial y afectar la salud cardiovascular.

La nutricionista clínica Mariana López advierte: “Consumir sal en exceso es un factor de riesgo para la hipertensión.  Aunque en pequeñas dosis no es peligroso, no debe tomarse a diario sin supervisión profesional”.

3. El veredicto de los expertos

La divulgadora y farmacéutica Boticaria García analizó este supuesto remedio viral desde su cuenta de Instagram y fue clara: no hay evidencia científica que respalde los milagros que se le atribuyen.

Según García, “si crees que una cucharadita de miel con sal marina antes de entrenar te dará más energía o te hará dormir mejor, hoy es tu día: el Día de los Inocentes”.

Para ella, este “truco” es solo otro ejemplo de cómo en redes sociales se difunden consejos sin fundamento, que aunque parezcan inofensivos, crean expectativas falsas y desvían la atención de soluciones médicamente comprobadas.

4. ¿Sirve al menos para algo?

Sí, pero no de la forma que imaginas. La miel sí puede ser útil contra la tos o el dolor de garganta, gracias a sus propiedades antimicrobianas.

Un estudio publicado en BMJ Evidence-Based Medicine en 2020 analizó 14 investigaciones con más de 1,700 personas y encontró que la miel ayudó a aliviar la frecuencia e intensidad de la tos, e incluso acortó los síntomas del resfriado en uno o dos días.

5. Lo que realmente debes saber

miel, sal, cucharada, sueno, beneficios
FOTO: Envato

No existen pruebas que demuestren que la miel con sal mejore el sueño o la energía.

La miel sí tiene beneficios reales para aliviar síntomas respiratorios.

La sal, aunque necesaria, debe consumirse con moderación.

La clave está en la evidencia científica, no en los trucos virales.

En resumen: una cucharada de miel con sal puede parecer un remedio mágico, pero su fama se debe más a las redes sociales que a la ciencia.

6. El auge del remedio en TikTok

En TikTok, la mezcla de miel con sal se ha convertido en un fenómeno viral. Miles de usuarios comparten videos mostrando cómo prepararla y asegurando que mejora el sueño, la energía y el estado de ánimo.

Este tipo de contenido ha impulsado la popularidad del remedio, especialmente entre jóvenes interesados en soluciones “naturales” y rápidas para el bienestar.

Sin embargo, los expertos advierten que la viralidad no equivale a eficacia: la mayoría de estas afirmaciones carecen de respaldo científico y pueden generar expectativas poco realistas sobre sus verdaderos beneficios.

Si buscas dormir mejor, la mejor receta sigue siendo una rutina constante de descanso y una dieta equilibrada.

Te Puede Interesar: ¡10 razones de peso para incluir nueces en tu dieta diaria!

Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No sustituye el consejo, diagnóstico ni tratamiento médico profesional.

FUENTE: Yahoo Vida y Estilo. (2024). “¿Qué pasa si comes una cucharada de miel con sal?” / El Confidencial. (2024). “Boticaria García responde si este remedio viral tiene algún beneficio”

