Qué necesita Lando Norris para ser campeón en Catar

Lando Norris llega al GP de Catar con su primera oportunidad de ser campeón mundial: lidera con 390 puntos y necesita esto.

El Mundial de Fórmula 1 2025 llega a su penúltima cita con un escenario vibrante: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen llegan separados por solo 24 puntos cuando aún hay 33 en juego gracias a la última carrera Sprint del año.

El británico de McLaren encabeza la clasificación con 390 puntos y está ante su primera oportunidad real de coronarse campeón mundial.

Un cierre de temporada decisivo para Norris

Lando Norris lidera el campeonato con 390 puntos, una ventaja de 24 unidades sobre sus dos inmediatos perseguidores, Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes están empatados con 366.

Su temporada ha sido un vaivén: tras retirarse en el GP de Países Bajos y ver cómo Piastri tomaba el liderato, parecía que el título se complicaba.

Sin embargo, la segunda mitad del campeonato le devolvió impulso.

El británico encadenó resultados sólidos desde finales de agosto, aprovechando tanto su propio repunte como el bajón de su compañero de equipo.

La victoria en México lo devolvió al frente de la tabla, y luego consolidó la cima con su triunfo en Brasil.

Pero la descalificación en Las Vegas alteró el panorama.

Aquella sanción redujo su colchón sobre sus rivales y dejó abierta la batalla por el título. Aun así, Norris llega a Catar con su primera opción matemática para sellar el campeonato antes de Abu Dabi.

El GP de Catar se corre este domingo 30 de noviembre en el circuito de Losail, con la particularidad de que este fin de semana se celebra la última Sprint del año.

Eso significa que hay 33 puntos en juego, aumentando el margen de maniobra… o el riesgo.

Qué necesita lograr para ser campeón en Catar

La ecuación para que Norris sea campeón en Catar es clara: necesita sumar dos puntos más que Verstappen y Piastri en el global del fin de semana, incluyendo Sprint y carrera.

Escenarios posibles:

Si Norris termina en el top 8 y por delante de ambos, obtiene el título sin importar qué sumen sus rivales.

Si termina noveno, solo será campeón si Verstappen y Piastri no puntúan.

Si Piastri o Verstappen terminan por delante de Norris, habrá definición del campeonato en la última carrera en Abu Dabi.

Los puntos disponibles este fin de semana son:

Carrera

Del 1.º al 10.º: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.

Sprint

Del 1.º al 8.º: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.

Históricamente, la última vez que Catar recibió una definición abierta fue en 2021, cuando Lewis Hamilton ganó y empató en puntos con Max Verstappen.

Esta vez, el escenario se repite: duelo a tres bandas con presión máxima.

Su lugar en la historia y su rendimiento previo en Catar

Si Norris logra coronarse campeón, se convertirá en el 35.º campeón mundial en la historia del deporte. También sería el undécimo británico en hacerlo, el primero desde Jenson Button en 2009.

El Reino Unido ya es el país con más títulos en la historia de la Fórmula 1.

Sobre Catar, sus resultados han sido irregulares: tres participaciones, terminando en noveno, décimo y tercero (2023). En clasificación sus registros han sido un tercer, cuarto y décimo puesto.

No es su circuito más favorable, pero tampoco una pista en la que no pueda rendir al nivel necesario.

El panorama es simple: si Norris controla la presión y termina por delante de Piastri y Verstappen, será campeón. Si falla, la batalla se extenderá a Abu Dabi.

