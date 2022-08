Detalles del accidente de Eugenio Derbez

El actor mexicano cruza un complicado momento de salud

Su esposa Alessandra Rosaldo brindó la información

Ayer lunes por la noche se dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un accidente que amerita de una intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación, de acuerdo con la información que Alessandra Rosaldo, esposa del actor, difundió en un comunicado. La cantante descartó que el evento que llevó al comediante a ser hospitalizado se tratase de un percance automovilístico, pero ¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

La vocalista de Sentidos Opuestos compartió ayer en sus redes sociales el comunicado acerca del estado de salud de Eugenio Derbez; se trató de un accidente que tuvo lugar hace un par de días, pero no fue hasta ahora que la familia habló públicamente de la situación.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Según El Universal, Alessandra indicó que la intervención a la que será sometido el padre de su hija, Atiana, no compromete su salud, reconoció que las lesiones que sufrió son delicadas por lo que la operación que atravesará será compleja, de la misma manera que su recuperación, la que llevará mucho tiempo.

Sin embargo, Rosaldo no dio más pormenores de cómo había acontecido el accidente. La única información que se conoce hasta ahora, fue emitida por Javier Ceriani, presentador del programa de espectáculos “Chisme no like“, el cual expresó que el comediante de 60 años se había lesionado el hombro, mientras jugaba un videojuego de realidad virtual, fracturándose el brazo en varias partes luego de hacer un mal movimiento.