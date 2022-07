Tras darse a conocer la aprehensión de uno de los narcotraficantes más buscados, Rafael Caro Quintero, las dudas sobre su futuro han salido a flote, debido a que no solo en México tiene una orden de captura en su nombre. Gerardo Rodríguez Sánchez, quien es experto y analista en Seguridad, informó a Foro TV que Estados Unidos es el más beneficiado en esta captura.

¿Qué pasará con Caro Quintero?

El arresto de Caro Quintero, trajo consigo dudas sobre la solicitud de extradición que tiene con Estados Unidos. En la entrevista que realizó Foro TV, el experto en seguridad, Gerardo Rodríguez, declaró que no hay duda que el capo mexicano será extraditado a Estados Unidos; de acuerdo con su propio análisis, señala que si fue aprehendido es porque Estados Unidos así lo solicitó.

“No, no, en México terminó su condena. Es capturado por solicitud de Estados Unidos; entonces, Caro Quintero va a ser extraditado a Estados Unidos, no hay duda”, declaró el experto en Seguridad y Narcotráfico, Gerardo Rodríguez Sánchez. Por el momento, las autoridades no han dado declaraciones sobre el presunto traslado.