¿Qué hacer si te niegan la visa para Estados Unidos?

En los Estados Unidos, las visas se clasifican en visas de inmigrante y visas de no inmigrante, estas dos categorías a su vez contienen varios tipos de visas De acuerdo con CNN en español , los consulados aprueban muchas visas al año, pero eso no significa que todas las visas serán aprobadas.

El solicitante puede no calificar para la categoría de visa que solicitó o porque el solicitante es inelegible para ese tipo de visa. Muchas personas tramiten la VISA de turista, pero el momento de la entrevista comentan que les gustaría trabajar en el país y esta es una de las razones de la negación.

Siguiendo con la información de CNN en Español, “El gobierno de EE.UU. establece que una solicitud puede ser rechazada por múltiples razones, como el funcionario consular no cuenta con toda la información necesaria para determinar la elegibilidad del solicitante.”

¿Que hacer cuándo tu visa es rechazada?

Las visas no inmigrantes, como la B1/B2, pueden ser rechazadas porque el solicitante es inelegible o inadmisible. La causa más común para no ser elegible es no demostrar lazos económicos, sociales y familiares fuertes en el país de residencia. Las causas de inadmisibilidad pueden llevar aparejado un castigo.

Cuando solicita una visa de turista debe demostrar que sus intenciones son solo ir de paseo, que no participará en actividades de trabajo remuneradas para las cuales no está autorizado en los Estados Unidos y que regresará al país luego de su estadía. En este caso el solicitante puede volver a aplicar, pero deberá generar una nueva solicitud y volver a pagar la tarifa de aplicación de $ 160.