¿Sabes qué hacer en caso de sismo? Conoce las recomendaciones de las autoridades

Mantener la calma y buscar un lugar seguro deberán ser tu prioridad en todo momento

Saber cómo reaccionar ante un evento de esta naturaleza podría salvar tu vida

¿Sabes qué hacer en caso de sismo? ¡Aquí te decimos! Si vives en una zona sísmica, es vital que te mantengas informado acerca de las salidas de emergencia en los edificios y los protocolos recomendados por las autoridades para evitar el riesgo de lesiones graves por derrumbes ya sea dentro o fuera de casa.

A continuación, te presentamos cuatro pasos claves que debes tomar en cuenta durante los momentos más críticos de un sismo, ya que estos podrían evitar que sufras de lesiones graves a causa de derrumbes ¡Toma nota de los más importantes!

4. Mantén la calma

Es natural que sientas temor cuando ocurre un terremoto, pero considera que las intensidades no suelen ser demasiado fuertes; esto no quiere decir que no debas tomar precauciones, pero sí es necesario que mantengas la calma en todo momento, ya que esto podría evitar aglomeraciones y las posibles consecuencias que estas puedan traer.

Mantener la calma te ayudará a tomar decisiones acertadas, ya sea para buscar refugio, encontrar la salida de emergencia más cercana o ayudar a las personas que lo necesiten. De ser posible, lleva siempre contigo un dispositivo móvil que puedas utilizar para contactar a los servicios de emergencia o mantenerte informado de las indicaciones de las autoridades.