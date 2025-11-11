¿Qué está pasando realmente con el Tylenol? Guía para entender la controversia!
Publicado el 11/11/2025 a las 14:52
- Tylenol enfrenta nueva controversia
- Estudios no prueban vínculo autismo
- Kenvue defiende su seguridad
El analgésico Tylenol, con más de 70 años en el mercado, enfrenta una nueva tormenta.
La controversia surgió luego de que el presidente Donald Trump afirmara que su uso durante el embarazo podría estar relacionado con el autismo, una teoría no comprobada que ha generado alarma entre consumidores y expertos.
A continuación, explicamos punto por punto qué está pasando.
Guía para entender la polémica sobre Tylenol
1. La declaración que encendió la polémica
Durante una conferencia en la Casa Blanca, El presidente de los Estados Unidos Donald Trump advirtió a las mujeres embarazadas:
“Si estás embarazada, no tomes Tylenol”.
La afirmación encendió la preocupación pública y provocó una caída inmediata del 17% en las acciones de Kenvue, la empresa que fabrica el medicamento tras separarse de Johnson & Johnson en 2023.
Trump aseguró que su administración revisaría la etiqueta del producto e incluso pidió a los médicos que eviten recetarlo a embarazadas, lo que encendió una ola de críticas por parte de la comunidad científica.
2. Qué dice la ciencia hasta ahora
Numerosos estudios han analizado una posible relación entre el paracetamol (acetaminofén) —ingrediente activo de Tylenol— y el autismo. Sin embargo, los resultados son inconsistentes y no concluyentes.
Una investigación reciente en Suecia, que analizó más de 2,4 millones de nacimientos entre 1995 y 2019, no encontró evidencia sólida que vincule el uso del medicamento durante el embarazo con el autismo o el TDAH.
Los expertos coinciden: no existe una relación causal probada.
El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología reiteró que Tylenol sigue siendo uno de los pocos analgésicos seguros para mujeres embarazadas.
3. La respuesta de Kenvue
Kenvue, la compañía con sede en Nueva Jersey, reaccionó de inmediato.
Su vocera, Melissa Witt, señaló que “la ciencia independiente demuestra claramente que tomar paracetamol no causa autismo”.
La empresa insistió en que la desinformación puede poner en riesgo la salud de las embarazadas, al hacerlas dudar de un medicamento considerado seguro durante décadas.
Kenvue también actualizó su sitio web para tranquilizar a los consumidores y destacó que el producto sigue siendo aprobado por la FDA para el tratamiento del dolor y la fiebre.
4. Un producto con historia de crisis y resistencia
Tylenol ha sobrevivido a múltiples escándalos.
En 1982, un sabotaje con cápsulas contaminadas con cianuro provocó la muerte de siete personas en Chicago, obligando a Johnson & Johnson a retirar el producto.
Su rápida respuesta se convirtió en un caso de estudio sobre manejo de crisis corporativa.
Décadas después, Tylenol sigue siendo uno de los analgésicos más vendidos en EE.UU., con cerca de mil millones de dólares anuales en ventas, pese a la competencia de los genéricos y las controversias sobre sus posibles efectos secundarios.
5. Por qué importa esta polémica
El impacto de las declaraciones de Trump va más allá de la salud pública.
Tylenol es usado por una de cada cuatro personas adultas en EE.UU. cada semana, y cualquier sospecha sobre su seguridad puede tener repercusiones económicas y médicas.
Además, las afirmaciones del mandatario reavivan debates sobre cómo las figuras políticas influyen en la confianza científica.
Médicos y organismos de salud han pedido que las decisiones médicas sigan basándose en evidencia y no en opiniones sin respaldo.
6. El consenso médico actual
Hasta ahora, las principales instituciones médicas y de investigación coinciden:
- No hay pruebas concluyentes que vinculen Tylenol con el autismo.
- Su uso moderado sigue siendo seguro para embarazadas.
- Suspenderlo sin orientación médica podría ser más riesgoso que seguir tomándolo.
El paracetamol continúa siendo una herramienta esencial para aliviar fiebre y dolor, sobre todo en embarazos donde otros fármacos pueden ser peligrosos.
La controversia sobre Tylenol es un recordatorio del poder que tiene la información —y la desinformación— en temas de salud.
Mientras los científicos siguen investigando, los expertos piden prudencia: no hay evidencia que justifique alarmas prematuras. Kenvue enfrenta una crisis que pondrá a prueba su reputación, pero la ciencia, por ahora, no respalda los temores.
Advertencia: Esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en datos y reportes publicados por The New York Times y BBC Mundo. No sustituye la orientación de un profesional de la salud. Antes de iniciar, suspender o modificar cualquier tratamiento o medicamento, consulte siempre con su médico o especialista de confianza.
FUENTE: The New York Times. “La empresa detrás de Tylenol intenta sortear su crisis más reciente” / BBC Mundo. “La oposición de los científicos a la recomendación de Trump de que las mujeres embarazadas no consuman paracetamol por el riesgo de autismo”