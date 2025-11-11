¿Qué está pasando realmente con el Tylenol? Guía para entender la controversia!

Tylenol enfrenta nueva controversia

Estudios no prueban vínculo autismo

Kenvue defiende su seguridad

El analgésico Tylenol, con más de 70 años en el mercado, enfrenta una nueva tormenta.

La controversia surgió luego de que el presidente Donald Trump afirmara que su uso durante el embarazo podría estar relacionado con el autismo, una teoría no comprobada que ha generado alarma entre consumidores y expertos.

A continuación, explicamos punto por punto qué está pasando.

Guía para entender la polémica sobre Tylenol

1. La declaración que encendió la polémica

Durante una conferencia en la Casa Blanca, El presidente de los Estados Unidos Donald Trump advirtió a las mujeres embarazadas:

“Si estás embarazada, no tomes Tylenol”.

La afirmación encendió la preocupación pública y provocó una caída inmediata del 17% en las acciones de Kenvue, la empresa que fabrica el medicamento tras separarse de Johnson & Johnson en 2023.

Trump aseguró que su administración revisaría la etiqueta del producto e incluso pidió a los médicos que eviten recetarlo a embarazadas, lo que encendió una ola de críticas por parte de la comunidad científica.