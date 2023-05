Durante la administración de Bill Clinton, se puso en marcha la política Don’t Ask, Don’t tell

La política surgió como una promesa para garantizar el servicio de la comunidad LGBTQIA+ en el ejército estadounidense

Conoce de qué se trató y cuáles fueron los motivos por los que se eliminó esta política

En 1993, el entonces presidente Bill Clinton firmó la ley DADT ‘Don’t Ask, Don’t Tell’, que significó el fin de la prohibición de personas homosexuales en el ejército estadounidense, una medida que había sido implementada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como promesa de campaña, la ley representaba el fin de una era, pero la propuesta también derivó en una etapa de discriminación en contra de las personas LGBTQIA+.

Esto se debió a que la política le prohibía a las personas vivir su sexualidad de manera abierta; para algunos, esto representó un avance, pero para otros significó el inicio de una era de discriminación en la que la comunidad LGBTQIA+ vivió con el temor a ser víctima de señalamientos o represalias dentro del ejército de Estados Unidos. Conoce más acerca de esta ley y por qué se le puso fin en 2011:

¿Qué es la ley DADT: Don’t Ask, Don’t Tell?

Don’t Ask, Don’t Tell” fue una política que estuvo en vigencia en el ejército de los Estados Unidos desde 1993 hasta 2011. La política prohibía que el personal militar discriminara o acosara a miembros del servicio que fueran homosexuales o bisexuales y estuvieran en el armario, pero también prohibía que aquellos que fueran abiertamente homosexuales o bisexuales sirvieran en el ejército.

Bajo la política, no se permitía que el personal militar preguntara sobre la orientación sexual de un miembro del servicio, y estos, por su parte, no podían revelar su orientación sexual. Es decir, no se prohibía la participación de la comunidad LGBTQIA+ en el ejército, pero tampoco se promovía la apertura hacia la diversidad.