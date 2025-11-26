Qué es la gripe aviar H5N5 y lo esencial que debes saber para protegerte!
Publicado el 11/26/2025 a las 10:29
• Primer caso humano confirmado
• Síntomas, contagio y prevención
Los CDC señalan que la gripe aviar H5 está ampliamente distribuida entre aves silvestres en todo el mundo y ha causado brotes recientes en aves de corral y vacas lecheras en Estados Unidos.
Esto ha permitido detectar casos humanos esporádicos, casi siempre en trabajadores agrícolas expuestos directamente.
Aun así, el riesgo para la población general continúa siendo bajo debido a la vigilancia activa.
La gripe aviar H5N5 y lo que debemos saber hoy
Qué es la gripe aviar
La gripe aviar es una infección causada por virus de influenza tipo A que circulan de forma natural entre aves silvestres y domésticas.
Según la Cleveland Clinic, estos virus pueden pasar ocasionalmente a mamíferos y, en raras situaciones, a humanos que han tenido contacto directo con animales infectados.
Dentro de los subtipos más relevantes se encuentran los pertenecientes a la familia H5, capaces de causar desde síntomas leves hasta complicaciones severas.
Síntomas más comunes de la gripe aviar
De acuerdo con la Cleveland Clinic, estos son los síntomas más frecuentes:
• Fiebre
• Conjuntivitis
• Tos
• Dolor de garganta
• Fatiga
• Dolores musculares
• Náuseas, vómitos o diarrea
• Dificultad para respirar
Cómo ocurre el contagio y quién está más expuesto
El contagio puede ocurrir mediante contacto directo con animales infectados o con su entorno.
Para entenderlo mejor, la dinámica de transmisión incluye:
• Contacto con saliva, heces o secreciones respiratorias de aves o ganado infectado.
• Inhalación de polvo contaminado en granjas, gallineros o establos.
• Exposición a leche sin pasteurizar de animales infectados.
• Llevar el virus a ojos, nariz o boca después de tocar superficies contaminadas.
La Cleveland Clinic detalla que quienes trabajan con aves de corral, aves acuáticas o vacas lecheras tienen un riesgo significativamente mayor.
También lo tienen las personas que manejan aves de traspatio o visitan zonas con fauna silvestre. No existe riesgo por consumir carne, huevos bien cocidos o leche pasteurizada.
Cuidados y medidas de prevención esenciales
• Usar guantes, mascarilla y protección ocular al trabajar con aves o ganado.
• Lavarse las manos después de manipular animales o visitar granjas.
• Evitar contacto con aves enfermas o muertas.
• No consumir leche cruda ni productos derivados.
• Quitar los zapatos antes de entrar a casa si se estuvo en áreas con aves.
• Recibir la vacuna contra la gripe estacional para reducir el riesgo de coinfección.
La alerta reciente: primer caso humano de H5N5 en EE. UU.
El Washington State Department of Health confirmó el primer caso humano de gripe aviar H5N5 en un adulto mayor del condado de Grays Harbor, hospitalizado con síntomas de influenza a inicios de noviembre.
Aunque esta variante había sido detectada en animales, es la primera vez que se presenta en una persona.
El caso está asociado a una bandada mixta de aves domésticas que había estado en contacto con aves silvestres.
Las investigaciones siguen en curso, pero el DOH y los CDC destacan que el riesgo para la población general permanece bajo y no existe evidencia de transmisión entre humanos.
Monitoreo y cambios recientes en los reportes oficiales
Los CDC actualizaron en julio de 2025 el formato y cadencia de sus informes.
Los datos de vigilancia en personas se publican mensualmente, mientras que la información sobre animales debe consultarse con el USDA.
Los nuevos casos humanos se reportan en los sistemas oficiales como FluView.
Qué hacer si se presentan síntomas y cuáles son las posibles complicaciones
• Buscar atención médica si se presentan síntomas tras contacto reciente con aves, ganado o ambientes contaminados.
• Informar al personal de salud sobre cualquier exposición a animales para que la muestra se evalúe adecuadamente.
• Estar alerta a complicaciones señaladas por la Cleveland Clinic, como neumonía, insuficiencia respiratoria, infecciones bacterianas, sepsis o inflamación cerebral, que requieren atención hospitalaria inmediata.
La confirmación del primer caso humano de H5N5 demuestra que los virus de la gripe aviar continúan evolucionando, pero también evidencia que los sistemas de monitoreo funcionan y logran detectar oportunamente los casos.
Mientras el riesgo general sigue siendo bajo, las medidas de prevención, el reporte de síntomas y la vigilancia científica son claves para mantener protegida a la población.
FUENTE: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) / Cleveland Clinic / Washington State Department of Health