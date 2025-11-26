Qué es la gripe aviar H5N5 y lo esencial que debes saber para protegerte!

• Gripe aviar H5N5: lo esencial• Primer caso humano confirmado• Síntomas, contagio y prevención

Los CDC señalan que la gripe aviar H5 está ampliamente distribuida entre aves silvestres en todo el mundo y ha causado brotes recientes en aves de corral y vacas lecheras en Estados Unidos.

Esto ha permitido detectar casos humanos esporádicos, casi siempre en trabajadores agrícolas expuestos directamente.

Aun así, el riesgo para la población general continúa siendo bajo debido a la vigilancia activa.

La gripe aviar H5N5 y lo que debemos saber hoy

Qué es la gripe aviar

La gripe aviar es una infección causada por virus de influenza tipo A que circulan de forma natural entre aves silvestres y domésticas.

Según la Cleveland Clinic, estos virus pueden pasar ocasionalmente a mamíferos y, en raras situaciones, a humanos que han tenido contacto directo con animales infectados.

Dentro de los subtipos más relevantes se encuentran los pertenecientes a la familia H5, capaces de causar desde síntomas leves hasta complicaciones severas.